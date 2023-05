Aantal accu's dat in brand vliegt stijgt: ‘Het is wachten tot het écht misgaat’

Brand verwoest geliefde camper van Hans en Corrie, dochter in actie: ‘Hun droom lijkt voorbij’

De geliefde camper van Hans en Corrie Schoonveld ging bij de grote brand in een opslag in Bleiswijk in vlammen op. Dat het gepensioneerde echtpaar uit Gouda juist een nare periode achter de rug heeft, maakt het extra zuur. Daarom is hun dochter een actie voor het stel begonnen.