Aantal boerenbedrijven in Nederland kromp de laatste decennia, maar bedrijven worden steeds groter

Aanval op Peter R. de Vries, de nasleep van de aanslag in beeld

7:13 Nederland is opnieuw opgeschrikt door een gruwelijke moordaanslag. Misdaadjournalist Peter R. de Vries is gisteravond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Bijna heel Nederland hield urenlang de adem in. Dit was de avond in beeld: