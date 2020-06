Aantal coronapatiënten groeit wereldwijd harder dan ooit: ‘De pandemie is nog volop gaande’

Hoogleraar Marion Koopmans, die sinds 2014 de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert en lid is van het Outbreak Management Team (OMT) benadrukt: ,,Terwijl wij de boel hier misschien wat meer loslaten, circuleert het virus nog steeds en neemt het nu echt toe in andere delen van de wereld.’’



Waar de nieuwe brandhaarden van het coronavirus zijn? ,,We zagen dat het virus opkwam in China en Azië, daarna Europa en Amerika en nu zie je het met name ook in Zuid-Amerika flink opkomen’’, licht Koopmans toe. Afgaand op het aantal bevestigde gevallen van Covid-19, is te zien dat het virus zich nu snel verspreidt in landen als Brazilië, Chili, Ecuador en Peru. In Guatemala verdubbelde het aantal coronadoden zich in vijf dagen tijd, blijkt uit een analyse van non-profitorganisatie Our World in Data.