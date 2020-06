Aantal coronapatiënten op ic stijgt voor derde dag op rij: ‘Het gaat om kleine aantallen’

Nog eens 6 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Hun overlijden is in de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 8 toegenomen. Daarmee stijgt het aantal ic-patiënten voor de derde dag op rij.

Het officiële dodental is daarmee opgelopen naar 6065. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest en omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden doorgegeven. Er zijn drie nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal nieuw gemelde besmettingen lag het afgelopen etmaal op 165. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee uit op 48.948.

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is met 8 gestegen naar 87. Hiermee is er voor de derde dag op rij sprake van een stijging. Het is de eerste keer sinds de piek van de coronacrisis begin april dat het aantal coronapatiënten op de ic’s drie dagen op rij toeneemt. ,,Het gaat om kleine aantallen, waarbij we niet zien dat één specifieke regio eruit springt. We hebben voldoende capaciteit om deze lichte stijging op te vangen”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Niemand overleden

Volgens de huidige gegevens van het RIVM is afgelopen zaterdag niemand overleden. Dat kan dinsdag veranderen, wanneer meer cijfers uit het weekeinde naar buiten komen. De laatste dag zonder een corona-sterfgeval was 9 maart. Het totale dodental stond toen op vier.

De regionale gezondheidsdiensten geven ziekenhuisopnames en sterfgevallen uit het weekeinde vaak in de loop van maandag door aan het RIVM. Die brengt de cijfers op dinsdag dan naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen vaak wat hoger dan op andere dagen.

Sinds 1 juni kan iedere Nederlander met klachten zich laten testen op het coronavirus. In de eerste week deden 58.509 mensen dit. Van hen bleken 1221 (2,1 procent) het coronavirus onder de leden te hebben. Afgelopen week, in de tweede week dat het kon, zijn 55.437 mensen getest. Dit leverde 875 coronagevallen op, oftewel 1,6 procent.

Leven voor de pandemie

Viroloog Marion Koopmans tempert de hoop van velen dat de nog altijd strikte coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. ,,Er is afgelopen weken al veel versoepeld en er volgen nog een paar spannende momenten. Vanaf volgende week kunnen mensen weer binnen Europa reizen, campings gaan volledig open. Stap voor stap moeten bekijken wat de effecten daarvan zijn voordat we nog meer gaan versoepelen.’’

Zolang er geen vaccin is of groepsimmuniteit verwacht het RIVM niet dat we terug kunnen keren naar het leven zoals dat voor de pandemie was. Zelfs niet als het bronnen- en contactonderzoek optimaal is en op grote schaal kan worden toegepast, bijvoorbeeld met hulp van een app. Koopmans is het daar helemaal mee eens. Ook zij verwacht niet dat we de basismaatregelen op korte termijn volledig kunnen laten varen.