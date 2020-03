Aantal doden en nieuwe coronapatiënten in Nederland iets minder hard gestegen

Het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland ligt nu op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt of opgenomen is geweest, steeg de afgelopen 24 uur wel hard. Gisteren lag dat getal nog onder de 1000.

Er zijn nu in totaal 213 mensen in Nederland overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. (de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar).



De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Niet iedereen getest

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.



Ondanks de daling van het aantal doden en nieuwe patiënten is het nog erg vroeg om te concluderen dat de maatregelen die Nederland heeft genomen, werken. Juist afgelopen weekend bleek dat veel mensen de opgedragen afstand van 1,5 meter tot elkaar, niet overal in acht nemen. Dertig doden is nog altijd het op-een-na-hoogste aantal in 24 uur.



Toch melden ook België, Duitsland en Oostenrijk minder hard stijgende cijfers. In Spanje daarentegen steeg het aantal doden hard.

Op onderstaande kaart vind je geregistreerde besmettingen van het coronavirus in Nederland. De gegevens worden één keer per dag bijgewerkt - om 15.00 uur om precies te zijn - en zijn afkomstig van het RIVM.