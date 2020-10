Aantal geredde zwemmers afgelopen zomer verdubbeld

Het aantal zwemmers dat afgelopen zwemseizoen (mei - september) hulp is verleend door lifeguards van Reddingsbrigade Nederland is gestegen van 394 in 2019 naar 770 in 2020. Het aantal mensen dat daarbij uit een levensbedreigende situatie moest worden gered, steeg van 68 naar 164. De bond spreekt van een zorgelijke toename van zwemmers die in nood kwamen.

Reddingsbrigade Nederland meldt de stijging van het aantal geredde zwemmers (bijna een verdubbeling) in een persverklaring. Het totaal aantal hulpverleningsacties steeg tussen 1 mei en 22 september van 5604 naar 6018 ten opzichte van een jaar eerder. Het is het derde opeenvolgende jaar dat de reddingsbrigades een stijging van het aantal hulpverleningen zien.

Met name de warme periode in augustus zorgde voor topdrukte bij de reddingsbrigades langs de kust. Zondag 9 augustus spande de kroon: een combinatie van aflandige wind en sterke stroming maakte het lastig voor alle zwemmers aan de Noordzeekust van Nederland. Vier zwemmers kwamen om het leven en de brigades rukten talloze keren uit.

Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, noemt de stijgende cijfers zorgelijk: ,,We hadden verwacht dat veel Nederlanders naar de kust zouden komen deze zomer. Dat gebeurde ook. De aanhoudende hitte speelde daarin mee. De hulpverlening was daarop ook op ingericht. Dit jaar zien we echter veel mensen naar het strand komen, die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee. En dus ook in problemen komen. Dat is zorgelijk en vraagt het uiterste van onze hulpverleners.”



Digitaal waarschuwingssysteem

Breedveld roept de politiek op om meer te investeren in voorlichting over zwemveiligheid zodat zwemmers beter beslagen naar stranden en recreatiegebieden toekomen. Zelf pleitten de reddingsbrigades van Domburg, Den Haag, Noordwijk, Zandvoort en Egmond afgelopen week in het AD voor een digitaal waarschuwingssysteem langs de Nederlandse kust. Strandgangers moeten via digitale matrixborden actuele info krijgen over het weer, wind en het zwemwater. Ook pleiten ze voor een speciale app.

Directeur Breedveld spreekt van goede ideeën. Deze maand gaat hij om tafel met alle reddingsbrigades om het seizoen te evalueren. Dat moet later resulteren in een plan van aanpak om het aantal zwemmers dat in problemen raakt, terug te dringen.

Bij Reddingsbrigade Nederland zijn 157 reddingsbrigades aangesloten met in totaal 23.000 leden, waarvan zo’n 2750 goed opgeleide vrijwilligers als lifeguard actief zijn op het strand, bij binnenwater en in zwembaden.