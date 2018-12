Aantal incidenten met oud en nieuw daalt steeds harder

Het aantal incidenten waarvoor de politie in actie moet komen was de afgelopen jaarwisseling (2017-2018) met 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Toch waren er altijd nog 8000 gevallen bekend bij de politie, variërend van te vroeg afgestoken vuurwerk tot mishandeling. Nieuwe maatregelen moeten de overlast de komende jaren nog verder terugdringen.

Uit de cijfers die datajournalistiek bureau LocalFocus heeft opgevraagd bij alle politieregio’s in Nederland blijkt dat de verwoede pogingen van politie, justitie en burgemeesters om relschoppers in toom te houden, toch vruchten afwerpen. In vier jaar tijd is het aantal incidenten met meer dan eenderde afgenomen. Tijdens de jaarwisseling van 2013-2014 werd het land nog geteisterd door 12.618 incidenten. Een jaar later waren dat er een paar honderd minder.

Weer een jaar later, 2015-2016, waren het er ruim 11.000. Het jaar dat daar weer op volgde, stokte de teller op iets meer dan 10.000. En in 2017-2018 waren het er nog ‘maar’ 8000. De daling zet dus harder door.

De afgelopen jaren namen politie en burgemeesters maatregelen om het alsmaar verder uitdijende geweld in te dammen. Zo groeit het aantal vuurwerkvrije zones al jaren achter elkaar en maakt de politie steeds fanatieker jacht op illegaal vuurwerk. Justitie deelde hardere straffen uit en probeerde via het snelrecht raddraaiers razendsnel te straffen voor hun wangedrag. Hoewel dat laatste in de praktijk niet altijd lukt, geeft het Openbaar Ministerie in elk geval het signaal af dat er werk van wordt gemaakt.

Nog meer maatregelen moet de overlast voor de komende jaren verder terugdringen. Zo wordt het voor gemeenten mogelijk vuurwerkverboden in te voeren. Ook de losse vuurpijl - waarmee je makkelijk op hulpverleners kan schieten - staat onder druk nu je er verplicht een lanceerstandaard bij moet kopen en de compound (een uitgebreid siervuurwerk met maar één lont, dus veiliger) wint aan populariteit.

,,We zouden zelf onderzoek moeten doen voordat we echte conclusies kunnen trekken, maar het lijkt erop dat de inspanningen van iedereen uit de keten vruchten afwerpen,” zegt politiewoordvoerder Helma Huizing. ,,De afgelopen jaren is bijvoorbeeld hard ingezet op de aanpak van illegaal vuurwerk. Dit jaar hebben we al 50.000 kilo onderschept, dat is al 10.000 meer dan vorig jaar.”

De conclusies van LocalFocus lijken erop te wijzen dat dat werkt: het aantal incidenten van te vroeg afgestoken vuurwerk of misdragingen met illegaal vuurwerk - verreweg de grootste categorie overtredingen - nam in een jaar tijd met een kwart af.

Regen

,,We worden daarnaast ook steeds beter in het onderscheppen van illegaal vuurwerk dat online wordt besteld,” zegt Huizing. ,,Toch moet je ook de invloed van het weer niet onderschatten, hoor. Vorig jaar heeft het echt de hele avond geregend. Dan blijven veel mensen binnen. Maar goed, het is niet elk jaar slecht weer.”

Voor komende jaarwisseling wordt redelijk weer voorspeld. Het blijft als het goed is droog. ,,Als het aantal incidenten dit jaar opnieuw daalt, of in het slechtste geval gelijk blijft, kun je voorzichtig iets meer de conclusie trekken dat de aanpak werkt,” zegt Huizing.