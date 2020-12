Aantal jongeren met suïcidale klachten, of dat aan de drugs raakt, stijgt: 'Alle parameters staan op rood'

De Belgische psychiater Dirk de Wachter krijgt aan de lopende band hulpvragen van jongeren die het moeilijk hebben, zegt hij in een interview met deze site. Hij en psychotherapeut Ard Nieuwenbroek stellen dat er op scholen structureler aandacht moet zijn voor de tegenslagen in het leven van leerlingen. Ze vinden dat scholen niet alleen af en toe een mentoruur moeten gebruiken om over ongeluk te praten, maar ook in andere lessen.