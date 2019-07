Aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland fors gedaald

Sinds 2015 weer een smogalarm: de luchtkwali­teit is in grote delen van Nederland ‘zeer slecht’

25 juli Het RIVM heeft een ‘smogalarm’ afgegeven voor delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De luchtkwaliteit is vandaag in delen van deze provincies ‘zeer slecht’ als gevolg van de vorming van ozon in de lucht.