Aantal klachten geluidsoverlast neemt verder toe in coronatijd

De politie heeft in de afgelopen twaalf maanden meer klachten over geluidsoverlast ontvangen dan een jaar eerder, toen het aantal meldingen door vermoedelijk de coronacrisis ook al hoog was. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers. Van maart 2021 tot en met februari 2022 registreerde de politie zo’n 198.000 herriemeldingen.

In maart 2020 ging Nederland voor het eerst in lockdown en sindsdien wordt er ook steevast meer geklaagd over geluidsoverlast. In de twaalf maanden voor de eerste lockdown registreerde de politie nog 120.000 meldingen en in het eerste coronajaar liep dat aantal op naar 187.000. In het tweede coronajaar is dat aantal dus opnieuw hoger uitgevallen en ruim 60 procent meer dan in het jaar voor corona.

In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt het vaakst over geluidsoverlast geklaagd. Juni vorig jaar spande de kroon: met bijna 22.600 meldingen registreerde de politie nog niet eerder zoveel klachten over geluidsoverlast in een maand tijd.

In alle provincies is het aantal meldingen van geluidsoverlast sinds het begin van de coronacrisis gestegen. Groningen, Noord-Holland en Utrecht noteren de grootste stijging ten opzichte van twee jaar geleden. Vergeleken met voor de coronacrisis is het aantal meldingen van geluidsoverlast in vrijwel elke gemeente gestegen. In bijna 15 procent van de gemeenten is het aantal meldingen zelfs meer dan verdubbeld.