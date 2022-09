Aantal moorden in Nederland stijgt licht

Het aantal moorden is bekeken over de afgelopen vijf jaar stabiel en ligt gemiddeld op 123. Begin deze eeuw was dat nog bijna twee keer zoveel. Onderzoekers van de Universiteit Leiden concludeerden vorig jaar dat dit deels is te verklaren door afnemende ongelijkheid in de samenleving. Ook blijkt dat er minder ‘ruziemoorden’ zijn. Internet is daarvoor mogelijk de verklaring. Mensen zoeken vaker vertier achter het beeldscherm, waardoor ze minder vaak in een gewelddadig conflict raken. Het aantal levensdelicten in het criminele milieu blijft wel nagenoeg gelijk. Het gaat hierbij vaak om ruzies in de drugshandel, over ripdeals of om liquidaties.