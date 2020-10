Aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 10.000

9839 mensen testten positief. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het RIVM meldde gisteren nog een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen - dat aantal is vandaag bijgesteld naar 11.127 - maar dat kwam deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Er was de afgelopen dagen een technisch probleem met het doorgeven van de positieve testen. Bijna 1800 van de gemelde gevallen, 16 procent, was ouder dan twee dagen. Ook worden de testen nu sneller verwerkt, waardoor besmettingen eerder in de statistieken komen.