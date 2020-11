Aantal nieuwe coronagevallen fors gedaald tot 4709, ziekenhuizen iets voller

De afgelopen week daalde het aantal positieve tests met gemiddeld 434 per dag. Op 30 oktober werden de meeste besmettingen genoteerd: 11.141. Het aantal besmettingen zit nu ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober. Een week na die datum ging de gedeeltelijke lockdown in.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen is de bezetting iets gestegen, met 22. Er liggen nu 1717 patiënten op een verpleegbed (plus 20) en 600 op de intensive care (plus 2). Het is de eerste stijging na vijf dagen van daling.

Overledenen

Terwijl het qua besmettingen en ziekenhuisopnames trendmatig beter gaat, stijgt het aantal overlijdens nog wel. In de week tussen 25 oktober en 1 november telde het CBS 3617 doden. Gemiddeld vallen er in deze periode ongeveer 2800 doden per week. Sinds eind september neemt de ‘oversterfte’ in Nederland weer toe. Op het hoogtepunt van de eerste golf, eind maart/begin april, stierven in één week tijd ruim 5000 mensen. Bij de eerste golf kwamen in totaal ongeveer 10.000 mensen om het leven.