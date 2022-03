Aantal positieve coronatests daalt nog steeds

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 40.009 positieve tests per dag. Gisteren lag dit op 42.196. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen waren er 69.191 positieve tests per dag.



In Amsterdam werden 1737 besmettingen vastgesteld. Rotterdam telde 1151 positieve coronatesten en Den Haag 1058. Daarna volgden Utrecht (921), Groningen (787) en Apeldoorn (489). In Weesp en op Vlieland testte niemand positief.



Het RIVM kreeg vijftien meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting. Onder meer in Roosendaal, Middelburg en Lelystad zijn de doden geregistreerd. Dat ze nu zijn gemeld, wil niet zeggen dat de overledenen in de afgelopen dag zijn gestorven.