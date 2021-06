Aantal scholen weigeren deuren volledig te openen: ‘We gaan de confrontatie met liefde aan’

Ook alle scholen in Zwijndrecht weigeren de deuren volledig te openen. Het gaat om het DevelsteinCollege, het Walburg College en het Loket Zwijndrechtse Waard. Vandaag heeft de rector van het Develstein, Matthijs den Haan, een brief gestuurd aan ouders en leerlingen. Daarin staat: ,,Wij kiezen ervoor om met alle Zwijndrechtse scholen van het VO (...) de school geopend te houden zoals dat nu het geval is. Dit betekent dus dat de school op 7 juni niet volledig open zal zijn en de lesroosters van de leerlingen de komende weken hetzelfde blijven als de huidige roosters. Wel bieden we u als ouders de gelegenheid om uw kind naar school te laten komen in de week dat er thuisonderwijs is.”



In zijn brief noemt de rector een aantal argumenten om de minister uit te dagen, die de scholen volledig open wil. Zo zou het onderwijs nu wél voldoende veilig zijn voor leerlingen en medewerkers en is de kans om een besmetting op school op te lopen sterk verminderd. De scholen zijn volgens Den Haan bang dat straks met alle leerlingen op school en het loslaten van de anderhalve meter er meer besmettingen komen, waardoor er groepen in quarantaine moeten en geen fysiek onderwijs kunnen krijgen.



Verder hebben heel wat (ook jongere) medewerkers het afgelopen jaar corona gehad, waarbij sommigen ernstig ziek geweest zijn en nog lang moeten herstellen van de gevolgen ervan, aldus de rector. En een groot deel van de docenten is op dit moment nog niet gevaccineerd. ,,Zij zijn begrijpelijk bezorgd over hun gezondheid”, staat er. Ook hebben ongeruste ouders zich gemeld bij de schoolleiding.