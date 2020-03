Aantal strafzaken gedaald, maar 2019 was heftig jaar voor OM

Het aantal strafzaken dat het Openbaar Ministerie in 2019 heeft behandeld is opnieuw fors gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar heeft het OM in totaal meer dan 200.000 misdrijfzaken afgehandeld, in 2018 waren dat er ruim 300.000. Tegelijkertijd is de ernst van zaken juist toegenomen, zo stelt Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaals. ,,2019 is een heel heftig jaar geweest voor het OM’.

Hoewel het OM minder strafzaken heeft behandeld, zijn voorbeelden van high impact crime, zoals ernstige geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven juist met 2 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het OM.

Het was ook een tumultueus jaar voor het OM. ,,Ik denk dan vooral aan de afschuwelijke moord op advocaat Derk Wiersum’’, zegt Van der Burg in een toelichting op de cijfers. ,,Een flink aantal collega’s, maar ook politiemensen, rechters en advocaten kreeg daarna te maken met beveiligingsmaatregelen. En ik denk ook aan burgemeesters en journalisten die al lange tijd niet zonder beveiliging over straat kunnen, zoals John van den Heuvel. Dat heeft een ongelofelijke impact op hen. Ik heb veel respect voor hun moed om door te gaan ten behoeve van onze rechtsstaat.”

Wapengebruik

Daarnaast zag het OM een toename van 11,5 procent van geweldszaken waarbij door de verdachte een wapen werd gebruikt; van 1.000 naar 1.150 verdachten. Daarvan waren 117 verdachten minderjarig. Verder nam het aantal verdachten dat wordt vervolgd voor cybercriminaliteit toe met 26 procent. Het OM zag het aantal strafzaken voor mensensmokkel ook toenemen ten opzichte van 2018, met maar liefst 53 procent van 147 naar 225. Het aantal zaken voor mensenhandel daalde dan weer met 14 procent: van 169 naar 145.

Van der Burg merkt dat de samenleving steeds meer van het OM verwacht. Dat merken de officieren van justitie bij de behandeling van relatief eenvoudige delicten. Er gaat steeds meer aandacht naar de achterliggende problematiek van de verdachte, schrijft het OM op haar site. In 65 procent van de strafzaken sprake is van een verdachte met achterliggende problemen, bijvoorbeeld psychische problematiek, schulden, verslaving of een combinatie van daarvan. Burgers verwachten dat hier bij beoordeling van een zaak rekening mee wordt gehouden, om zoveel als mogelijk recidive, herhaling van strafbare feiten, te voorkomen.

Meer tijd kwijt

Het gevolg is dat relatief eenvoudige strafzaken, zoals winkeldiefstal of een vernieling of mishandeling, veel meer tijd en aandacht kosten dan pakweg tien jaar geleden. Van der Burg: ,,Het OM levert ook in relatief eenvoudige zaken maatwerk. Dat is op zich natuurlijk goed, maar dat betekent ook dat scherpe keuzes moeten worden gemaakt, omdat het OM altijd meer werk heeft dan het aankan. Met die hoge werkdruk hebben de collega’s dagelijks te maken, dat mag nooit worden onderschat.”