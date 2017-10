Aantal taxibedrijven groeit enorm door taxi-apps

Stedelijk Museum vindt tijdelijke directeur

24 oktober Jan Willem Sieburgh is benoemd tot de interim-zakelijk directeur van het Stedelijk Museum, zo maakte de raad van toezicht vanmiddag bekend. Sieburgh (1950) treedt per woensdag 1 november in dienst. Hij zal de leiding van het museum op zich nemen totdat een nieuwe directeur is gevonden.