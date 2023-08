Aantal vergiftigingen door designerdrugs neemt toe: ‘Verontrustend’

Streng tabaksbe­leid Nieuw-Zee­land zorgt voor forse toename e-sigaret: hoe is dat in Nederland?

Nieuw-Zeeland wil in 2025 tabaksvrij zijn. Ondertussen is daar het gebruik van e-sigaretten onder jongeren juist exponentieel toegenomen. Hoe zit dat met het strengere tabaksbeleid in Nederland? ,,Het brein van jongeren is heel gevoelig voor verslavingen.’’