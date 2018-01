Aanvallen op computersystemen ministeries na onthulling AIVD

Computersystemen van Nederlandse ministeries worden extra beveiligd omdat er meer hackpogingen plaatsvinden dan normaal. De oorzaak van de cyberaanvallen wordt gezocht in het nieuws dat de AIVD een cruciale rol vervulde in het blootleggen van Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen.

Het gaat in elk geval om de systemen van twee ministeries, die een verhoging van het aantal aanvallen op het netwerk opmerkten. Of de opgeschroefde beveiliging ook opgaat voor alle ministeries was gisteravond laat nog niet bekend.

De Volkskrant en Nieuwsuur onthulden eergisteren dat de AIVD ontdekte hoe een Russische hackersgroep toegang had gekregen tot het Witte Huis. De informatie uit Nederland stond aan de basis van het huidige FBI-onderzoek naar de hacks. Die onthulling leidt nu tot cyberaanvallen op de Nederlandse overheidssystemen.

Rode Plein

Een hacker van de AIVD blijkt in 2014 een computernetwerk van een universitair gebouw naast het Rode Plein in Moskou te zijn binnengedrongen. Een jaar later zag de AIVD hoe Russische hackers vanuit die ruimte de aanval inzetten op de Democratische Partij in de Verenigde Staten. De dienst zag de Russische hackers ook binnendringen bij het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.