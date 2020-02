Aanvoerders betaald voetbal: Er is veel meer racisme dan jullie weten

Kankerex­pert wil verbod op zonneban­ken: ‘Belache­lijk idee dat bruin worden gezond is’

7:27 Verbied zonnebanken in Nederland en stap af van ‘het belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke’. Die oproep doet vertrekkend bestuurder van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Peter Huijgens vandaag in een interview met deze nieuwssite.