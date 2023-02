Aardbeving met kracht 1.6 bij Groningse Sappemeer

De beving vond om 14.47 uur plaats. Sappemeer ligt ten oosten van de stad Groningen. Het gaat volgens het KNMI om een geïnduceerde beving, dat betekent dat er een niet-natuurlijke oorzaak is, zoals gaswinning.

Er vond vorige maand nog een aardbeving in Groningen plaats die iets zwaarder was. Dat was bij Garsthuizen met een kracht van 1.8.