Aardbevingskantoor De Haan 'brengt schade toe aan advocatuur'

Het kantoor dook in 2013 op de slachtoffers van de aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Gedupeerden konden zich tegen een inleg van 100 euro verzekeren van juridische bijstand. Ruim 3.500 deelnemers sloten zich aan, maar moesten wel een contract tekenen waarin staat dat het advocatenkantoor bij een gewonnen zaak tussen de 5 tot 10 procent van het uit te keren schadebedrag toucheert.

Belangen

Een dergelijke 'no cure, no pay'-constructie is volgens de tuchtrechter verboden en 'kan ertoe leiden dat het advocatenkantoor niet uitsluitend het belang van de cliënten voorop zal stellen bij hun belangenbehartiging, maar meer gewicht kan gaan toekennen aan het (financiële) belang van het kantoor indien keuzes moeten worden gemaakt'.

De tuchtrechter oordeelt dan ook dat cliënten van het kantoor 'in een vrijwel onmachtige afhankelijkheidspositie komen te verkeren ten opzichte van het advocatenkantoor'.

Ook het gegeven dat het kantoor de verdediging van de slachtoffers in een stichting heeft gegoten waar het zelf nadrukkelijk bij betrokken is, kan de tuchtrechter niet bekoren. Daardoor handelt het 'in strijd met de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit'. De Haan heeft wat de tuchtrechter betreft schade toegebracht aan het 'vertrouwen in de advocatuur'.

De advocaten en bestuurders hebben als straf een berisping gekregen. Een dergelijke maatregel heeft echter niet direct gevolgen. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet met de juridische bijstand van de slachtoffers nu de constructie van het kantoor zo duidelijk is neergezet als verboden.

Deken

De Haan Advocaten stelt zelf dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de deelnemers aan de constructie en dat er inmiddels bezwaar is aangetekend tegen de beslissing van de tuchtrechter. Dat wil zeggen dat een hogere tuchtrechter de zaak opnieuw zal bekijken en beoordelen. Volgens het kantoor bevat de uitspraak nu'feitelijke onjuistheden'.