Abdul is Rohingya, maar heeft geen enkel document. Hoe beoordeelt de IND zijn verhaal?

Een WK zonder Oranje? Wij gaan toch!

15:31 Oranje doet niet mee in Rusland, maar dat dondert niet. Verslaggever Cyril Rosman gaat toch, samen met twee vrienden. Omdat er als voetbalfan weinig leuker is dan rondreizend een WK-voetbal te volgen: in nachttreinen, communistische flatjes en te dure taxibusjes.