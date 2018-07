Abe Lenstra Stadion dicht om bommelding, politie zoekt met honden

De politie zette vanochtend het stadion en de omgeving ervan volledig af. Daarvoor had voetbalclub sc Heerenveen op de website al gemeld dat het stadion 'tot nader order' gesloten is. Dat deed de club ook via Twitter. Er is veel politie aanwezig.



Een woordvoerder van sc Heerenveen wil niet zeggen bij wie de melding binnenkwam of hoe laat, maar hij vertelt wel dat rond 05.30 uur al medewerkers van de club en beheerder Sportstad Heerenveen bij elkaar kwamen. Daarbij is het pand veiliggesteld om zeker te weten dat er niemand aanwezig was. Vervolgens is alles met linten afgezet en kwam de politie.



Wie achter de bommelding zit, wordt nog onderzocht. In het complex zitten het stadion, dat sc Heerenveen huurt van Sportstad, een school van Friesland College en een turnhal met kantoren van Sportstad.