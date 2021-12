ABN Amro: miljarden extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen

VIDEO Brute overval op cryp­to-verzame­laar: ‘Overval­lers sloegen de code uit me’

Een fanatieke verzamelaar van cryptomunten is afgelopen zomer slachtoffer geworden van een brute woningoverval. De 39-jarige man uit Leeuwarden moest onder bedreiging de code geven voor toegang tot zijn digitale munten, waar hij jarenlang flink voor had gespaard. ,,Ze hebben de code letterlijk uit me geslagen.”

8 december