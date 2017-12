ABN-storing: klant krijgt geld niet automatisch terug

Het gaat bijvoorbeeld om overboekingen aan vrienden of familie, of om betalingen van aankopen via Marktplaats. ,,In deze gevallen raden we klanten aan even een appje te sturen naar degene aan wie het geld betaald is", zegt een woordvoerder van de bank. ,,We gaan er vanuit dat de meeste mensen te goeder trouw zijn."

Wanneer het geld niet terugkomt, kunnen klanten contact met de bank opnemen, zegt de woordvoerder. ,,Dan zorgen we dat er een oplossing komt, linksom of rechtsom. We hebben natuurlijk de betaalgegevens, en kunnen de ontvanger dus aanschrijven."

De storing begon gisteren rond 17.45 uur. Om ongeveer 18.30 uur sloot ABN Amro de mogelijkheid tot online overboeken volledig af. In de tussentijd konden klanten nog wel opdrachten sturen, maar zagen ze niet dat die ook verwerkt werden. Daarom verzonden verschillende klanten dubbele of zelfs driedubbele opdrachten. Hoeveel precies is niet bekend.

iDeal

Bij betalingen die via iDeal gedaan zijn, verwacht ABN Amro minder problemen. ,,Bedrijven die dubbele betalingen ontvangen hebben, begrijpen wel dat dat niet de bedoeling was en zullen die betaling automatisch terugstorten. Dat kan wel tot 48 uur duren. We raden klanten dus aan even te wachten, voor ze contact met ons opnemen."