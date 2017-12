Abortusklinieken van Neerlands grootste organisatie voorlopig gesloten

De abortusklinieken van de door fraude failliet gegane stichting CASA, die in Nederland de helft van alle 31.000 abortussen per jaar uitvoert, sluiten morgen de deuren. Voortzetten van de abortushulpverlening is niet meer mogelijk, zo laat de curator weten.

De sluiting van de deuren van de CASA-klinieken in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht is voorlopig. Alle hulpzoekenden zullen vanaf morgen worden doorverwezen. Dat zijn er landelijk ongeveer 100 per dag, zegt curator Marc Udink tegen deze krant.

,,De komende 14 dagen zal worden bekeken of de actieve locaties alsnog kunnen worden doorgestart en heropend. Er bestaan goede kansen. Voor Rotterdam wordt de overeenstemming nog deze week verwacht." Voor de locaties in Amsterdam en Maastricht hebben zich volgens Udink 'niet erg veel gegadigden'. Dat heeft volgens hem een geografische reden. ,,In de buurt van Amsterdam zit nog een andere abortuskliniek en Maastricht ligt vlakbij de grens met Duitsland en België waar zich eveneens andere klinieken bevinden."

De abortushulpverlening voortzetten bij de drie klinieken is volgens hem op dit moment niet meer mogelijk, om logistieke en zorginhoudelijke redenen. ,,De CASA-klinieken zijn begin november failliet gegaan, maar de zusterorganisatie ging begin augustus al failliet. Er is erg lang erg veel gevraagd van het personeel en de leveranciers. De crediteuren worden te ongeduldig en de zorgen van de Gezondheidsinspectie nemen toe."

Doorstart

De curator noemde een doorstart per 1 december eerder nog ,,waarschijnlijk". Maar minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) schreef vrijdag aan de Tweede Kamer dat een snelle doorstart er toch niet meer inzat. Volgens Bruins is de oplossing die curator Marc Udink voor ogen had op het laatste moment toch afgeketst. De minister werd daarvan vrijdag op de hoogte gesteld. ,,De doorstart is mislukt. De koper kreeg de financiering niet rond bij de bank'', liet Udink weten.

De minister schreef in zijn brief aan de Kamer ook dat de abortusklinieken per 8 december dicht zouden gaan omdat het grootste deel van het personeel dan met ontslag gaat. De sluiting is nu dus vervroegd.

Financiële malaise

De landelijk opererende abortusorganisatie CASA Klinieken werd op 8 november door de rechtbank van Den Haag failliet verklaard. De faillissementsverklaring volgde op financiële problemen die in augustus van dit jaar aan het licht kwamen. Toen werd de koepelorganisatie waar de klinieken onder vielen, namelijk CASA Nederland, en de afdeling Medical failliet verklaard in de hoop dat de klinieken gered konden worden. De ongeveer 150 mensen die werkzaam waren in de klinieken verloren hun baan en moesten opnieuw worden aangenomen.

Daarnaast liep er een fraudezaak bij CASA Klinieken. De stichting zou in 2015 hebben gesjoemeld met subsidies. Casa zou 100 euro per behandeling extra hebben ontvangen, bijna 6 miljoen euro in totaal. De afgelopen tijd werden er steeds meer financiële claims gedaan, onder meer door zorgverzekeraars, en liep het schuldbedrag van de stichting steeds verder op tot meerdere miljoenen euro.

Grootste