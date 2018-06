Aboutaleb na afgelaste Pegida-barbecue: Jammer, giftige boodschap moet geuit kunnen worden

Aboutaleb reageerde voor het eerst op ontstane ophef rond een demonstratie van Pegida, waarbij de groep een barbecue wilde houden - inclusief het roosteren van een varken - tijdens het avondgebed bij de Laleli-moskee op Rotterdam-Zuid. De demonstratie werd uiteindelijk door Pegida zelf op het allerlaatste moment afgeblazen.



De burgemeester had de demonstratie niet verboden omdat hij vindt dat het recht op vrije meningsuiting zwaarder weegt dan het feit dat mensen aanstoot nemen aan de actie.



Maar makkelijk was dat niet, vertelde hij vandaag. Zo werd hij moreel en religieus onder druk gezet om de demonstratie te verbieden. ,,Het ging er zo ver aan toe dat de Turkse minister van Europese zaken mij de les ging lezen over mijn islamitische identiteit. Het gaat heel ver dat een staat, heel ver weg, de burgemeester van Rotterdam de les komt lezen over hoe de Nederlandse wet in elkaar steekt en hoe ik die moet toepassen'', aldus Aboutaleb.