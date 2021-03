Aboutaleb na ophef over ramadan-uitspraak: 'Ik bedoelde niet dat moslims vrijbrief moeten krijgen’

Aboutaleb antwoordde maandagavond op een vraag over het kunnen handhaven van de avondklok in de zomertijd dat het voor moslims ‘heel ingewikkeld wordt zich eraan te houden’. Tijdens de ramadan, de vastenmaand, gaan moslims na zonsondergang naar familieleden voor het breken van het vasten.

Leefbaar Rotterdam legde de uitspraken uit als ‘een soort vrijbrief’ aan moslims om zich niet aan de regels te houden. Ook de Rotterdamse fractie van de PVV stelde vragen.

‘Faliekante onzin’

Aboutaleb reageert getergd op die aantijging. ,,De suggestie is faliekante onzin. Het is een uitleg van mensen met een kwade wil.’’ Volgens de Rotterdamse burgemeester wilden hij en zijn collega's in het Veiligheidsberaad een latere avondklok in de zomertijd omdat die bij mooi weer anders niet te handhaven zou zijn.

,,Om 21.00 uur ’s avonds is het straks nog volop licht’’, legt Aboutaleb uit. ,,Bij mooi en warmer weer blijven veel mensen langer buiten. Handhaven is dan niet te doen, net als het ook niet te doen was vorig jaar zomer toen het strand bij Scheveningen zo vol was dat 1,5 meter afstand houden echt niet meer kon.’’

Latere avondklok

Volgens hem was dit de enige reden om een latere avondklok te vragen, met succes waarschijnlijk. Het kabinet lijkt af te stevenen op een verschuiving naar 22.00 uur, aldus bronnen. ,,Ik heb alleen aangegeven dat het deze lente ook nog ramadan is, waarbij veel mensen buiten zijn. Maar heb geenszins om een uitzondering willen vragen.’’ Dit zal de Rotterdamse burgemeester donderdag in de gemeenteraad nog toelichten.

De uitleg van zijn uitspraken steekt Aboutaleb extra, omdat hij juist verleden jaar moslims herhaaldelijk opriep tot goed gedrag. Eerst tijdens de ramadan met het verzoek niet naar de moskee te gaan en later ook met de oproep het Suikerfeest en Offerfeest in kleine kring te vieren.

Hij verwacht dat ook deze ramadan het belangrijke avondgebed niet in de moskee zal zijn. De ramadan begint dit jaar op dinsdag 13 april en eindigt op woensdagavond 12 mei met het Suikerfeest. Op de laatste avond van het vasten gaat de zon om 21.23 uur onder.

Geraakt door uitspraken

Meerdere moslims zijn geraakt zijn door de uitspraken van de burgemeester, die hen het idee geeft dat zij zich niet aan de regels kunnen houden terwijl zij juist hun best doen. Aboutaleb: ,,Als Rotterdam hebben we al heel veel boetes opgelegd. Veel op Rotterdam-Zuid aan jongeren, ook met een moslimachtergrond. Helaas is net als bij anderen het naleefgedrag niet altijd goed.’’

De Rotterdamse burgemeester stelt zowel bij kerst en als nu bij Pasen gevraagd te hebben of er versoepelingen mogelijk zijn zodat christenen deze feestdagen samen kunnen vieren. Tijdens kerst waren de coronaregels een klein beetje versoepeld waardoor meer bezoek mogelijk was, maar voor veel families waren het nog altijd ‘gebroken kerstdagen’ waarbij niet iedereen samen aan tafel kon.

