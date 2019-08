'Absolute noodgreep': netbeheerders schakelen reservesystemen in

Reservesystemen zijn normaliter puur bedoeld als back-up bij storingen of werkzaamheden. Door de komst van steeds meer duurzame energie uit wind en zon krijgen de landelijke en regionale stroomnetten steeds meer elektriciteit te verwerken. Ook telt Nederland steeds meer datacenters. Momenteel heeft toezichthouder ACM in twee gevallen een tijdelijke ontheffing verleend om de reservesystemen te kunnen gebruiken, zo blijkt uit navraag door BNR Nieuwsradio bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).



Een woordvoerder van netbeheerder Liander spreekt op BNR van ,,een absolute noodgreep”. In Haarlemmermeer wordt het back-upsysteem gebruikt om een aantal grote datacenters te voorzien van stroom, terwijl in Wieringermeer de extra capaciteit wordt gebruikt voor de transport van elektriciteit afkomstig van een groot windmolenpark.