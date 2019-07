Acht jaar cel voor motordrama na verkeersruzie A10

Het drama speelde zich op 23 december vorig jaar af. De 44-jarige motorrijder Ronald Dooper uit Amsterdam - met achterop een 34-jarige vrouw uit Wormerveer - zou die dag de auto van O. hebben afgesneden op de A8. Daar die manoeuvre in een bocht moest O. plotseling uitwijken en belandde hij met zijn auto tegen de vangrail waardoor een koplamp beschadigde.

Voor de rechter staat vast dat O. het er vervolgens niet bij liet zitten en achter de motorrijder aan ging. Dat ontaardde op de snelweg A10 in een ruzie, waarbij de motorrijder tegen de spiegel van O. trapte. De automobilist drukte vervolgens de motor van de weg door twee maal naar rechts te sturen. Dooper kon de motor de eerste keer nog op de weg houden, maar kwam daarna toch ten val. Hij kwam daarbij samen met zijn vriendin Selena Jans om het leven.

De rechter acht doodslag bewezen en verwijt O. dat hij zich volledig heeft laten leiden door emoties met de dood van twee mensen tot gevolg. O. vertoonde, zo werd tijdens de zitting duidelijk, gevaarlijk rijgedrag. Het was donker, regende en hij reed op een gegeven moment op dezelfde rijbaan als de motor met meer dan honderd kilometer per uur.

De zaak is bijzonder, omdat er bij verkeersongelukken zelden iemand wordt vervolgd voor doodslag. Het OM betoogde twee weken geleden al dat daar in dit geval wel sprake van was omdat er getuigen zijn die hebben verklaard dat O. tot twee keer toe bewust heeft ingereden op de motorrijders. Volgens hen gebeurde dat opzettelijk. Ook O’s 15-jarige dochter riep na de aanrijding tegen haar vader dat hij het expres had gedaan. De rechter vindt dat dus nu ook.

Nabestaanden

De uitspraak werd bijgewoond door een groot aantal nabestaanden. Ronald Dooper en Selena Jans waren bekende sociaal activisten. Haar beste vriend Jurrie (37), die bij de uitspraak aanwezig was, werd emotioneel toen hij de rechter de straf van acht jaar cel hoorde uitspreken. ,,Ik realiseer mij dat dit voor een verkeerszaak bijzonder lang is. Maar wat is acht jaar op het verlies van twee mensenlevens?”

Jurrie was twintig jaar bevriend met Jans. ,,Ze was een held en haar vriend ook. Ik ken niemand die zoveel voor een ander over had. Het was bijzonder om te zien hoe zij in de wereld stond. Ze is de mooiste mens die ik heb gekend. En die ga ik heel hard missen.”