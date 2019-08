Acht jaar en tbs geëist tegen man die brand stichtte in huis met drie zoontjes erin

Acht jaar cel plus tbs. Die straf eist de officier van justitie tegen een Eindhovenaar die volgens haar zijn huis in brand stak met de bedoeling een eind te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie zoontjes.

De man ontkende vandaag voor de rechtbank in Den Bosch dat hij het vuur in zijn tussenwoning aan de Ravensdonk zelf aanstak. Hij denkt dat het kan zijn ontstaan door vonken die uit de brandende open haard de woonkamer in zijn gedwarreld.

Officier van justitie Erna Vrijhoeven gelooft niks van dat verhaal van Ruben de V. (32). Op de ochtend van 28 november vorig jaar trof de brandweer de man met zijn drie zoontjes aan op de zolder van zijn huis. De hulpdienst was naar de woning gekomen na een melding bij 112 door De V. zelf.

Op de begane grond van het huis waren verschillende brandhaarden. De brandmelder op de eerste verdieping van de woning was stuk, een van de zoontjes vertelde later de politie dat De V. de brandmelder op de zolder had uitgezet nadat die begon te piepen.

Omgangsregeling

De V. had op de avond voor de brand zijn ex-vrouw, de moeder van de drie jongens, laten weten dat hij ontevreden was met het feit dat hij na de scheiding zijn zoons slechts twee dagen per week bij zich mocht hebben. Hij had al eerder gedreigd zichzelf van het leven te beroven en had op zijn telefoon een afscheidsbrief staan. Daarin stond onder meer: ,,Ik heb het opgegeven en besloten dat ik alles meeneem wat van ons samen was.”