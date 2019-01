Acht jaar en tbs voor moord op Arnhemmer met 91 messteken

9 jaar cel voor Bulgaar die ex in Zaandam op straat neer­stak

14:47 Een 45-jarige man die in februari vorig jaar zijn ex-vriendin neerstak in Zaandam, moet negen jaar de cel in. De Bulgaarse werd op straat neergestoken en overleed twee weken later op 29-jarige leeftijd aan haar verwondingen. Er was 17 jaar geëist.