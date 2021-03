Achter de afspraak voor de vaccinatie aan

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 382. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Als je mij belt en ik ben er niet, vertel ik je dat je niets hoeft in te spreken, omdat ik mijn voicemail toch niet afluister. Dat is heel onvriendelijk, ik weet het, maar supereffectief. Ik werd in het verleden gek van alle voice-mailberichten. Nu moet je me gewoon nog een keer bellen. Ik ga ervan uit dat wat belangrijk is toch wel tot mij komt.

Goed, effectief en nog nooit last van gehad. Tot afgelopen zaterdag. Toen was er even paniek. Ik was in de tuin aan het werken, mijn telefoon lag binnen. Even na drieën pakte ik ’m op, zag een gemiste oproep van mijn huisarts. Op zaterdagmiddag! Dat kon maar een ding betekenen: ze wilden me vaccineren. Ik belde terug, maar kreeg het antwoordapparaat van de praktijk: het is weekend, voor spoed etc. Maar ze hadden me net gebeld!

Verdikkie. Ik moet toegeven: in mijn hoofd speelden zich diverse scenario’s en mogelijkheden af. Een ervan was dat ze op dat moment bij de praktijk aan het vaccineren waren, een shotje over hadden en dachten: laten we even mijnheer Poorthuis van de reservelijst bellen. Kregen ze mijn antwoordapparaat. ‘Dan niet. De volgende op de lijst.’

Quote Ik wou ook voor mezelf niet paniekerig overkomen, maar besefte dat ik onrustig zou blijven als ik dit niet tot op de bodem ging uitzoeken.

O man, wat baalde ik. Wat te doen? Ik wou ook voor mezelf niet paniekerig overkomen, maar besefte dat ik onrustig zou blijven als ik dit niet tot op de bodem ging uitzoeken. Het is belachelijk, ik weet het: maar ik sprong op de fiets en racete naar de praktijk van mijn huisarts. Er stond geen rij voor de deur, dus mijn eerste scenario klopte niet. Of ze waren al klaar natuurlijk. Ik belde aan. Kon mij het schelen, ik was toch al over diverse schaamtegrenzen heen.

Mijn dokter deed open.

,,Ha, u bent het’’, zei ze.

,,Ja, ik dacht, u had gebeld.’’

,,Klopt, maar u luistert nooit berichten af, zei u op uw voicemail.’’

Ik: ,,Sorry, sorry.’’

Oké, ik mocht binnenkomen, het is een hele aardige dokter. Ze belde patiënten van de bouwjaren 1956 en 57 om vaccinatieafspraken te maken. Misschien had ze de volgende dag nog een keer gebeld, ik weet het niet. Maar man, wat was ik blij dat ik daar binnen stond en het begeerde formulier mee naar huis kon nemen. Volgende week woensdag krijg ik ’m, mijn eerste prik.

