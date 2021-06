Achtjarige Felipe raakt gewond nadat hij moet wegduiken voor een racende wielrenner: ‘We willen sorry horen’

De zon schijnt. Het is prachtig zonnig weer op die bewuste zondag 6 juni. Iets voor het middaguur stapt Felipe Holleman op zijn fiets richting een vriendje verderop in de wijk. Over de stoep, want dat is het veiligst, leerde hij van zijn ouders. ,,Sowieso wonen wij in een zeer kindvriendelijke buurt in Oud-Beijerland. Er is hier maar één straat voor verkeer, verder zie je alleen voetgangers. Dus alle kinderen spelen bij ons gewoon buiten”, vertelt zijn moeder Olivia. ,,Maar goed, ik ben zelf opgegroeid in een grote stad, dus ik ben altijd voorzichtig. Probeer mijn kinderen dat ook bij te brengen.”



Op het moment dat Felipe bijna bij zijn vriendje is, ziet hij tot zijn schrik een wielrenner met grote vaart op hem afkomen. Zo de stoep op. Felipe aarzelt geen moment en gooit zichzelf in de bosjes. ,,Om erger te voorkomen. Wie weet wat er had kunnen gebeuren als hij daadwerkelijk was aangereden”, vertelt zijn moeder. De wielrenner? Die rijdt gewoon door.