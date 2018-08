,,We zijn dankbaar voor de donaties’’, zegt Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. ,,Maar we roepen mensen die kunnen helpen en dat nog niet gedaan hebben, op om dat alsnog te doen. We hebben veel nodig om de allerzwaarst getroffenen te kunnen helpen. Dat zijn heel pijnlijke keuzes. Zo helpen we in Aleppo mensen die zonder geld naar huis zijn gegaan om een winkeltje te starten. Maar we kunnen het aantal verzoeken niet aan, dus we geven daarom voorrang aan Syriërs die gehandicapt zijn geraakt of weduwe zijn geworden met kinderen.’’

Honderdduizenden Syriërs keerden de afgelopen maanden terug naar hun woning, vaak in totaal verwoeste wijken. Het Rode Kruis wil hen ondersteunen om hun huizen leefbaar te maken en ze te helpen aan drinkwater, eten en medische hulp.

Gul

Volgens Stoffels zijn Nederlanders ‘relatief gul’, maar zijn mensen sneller geneigd te geven aan slachtoffers van rampen dan van oorlogen. ,,Terwijl deze mensen in nood onze hulp nodig hebben om te overleven, net als slachtoffers van rampen. Veel mensen lijken te zijn vergeten dat wij tijdens en na de oorlog, bijvoorbeeld via het Marshallplan, zijn geholpen. Voor veel mensen was dit het verschil tussen leven en dood. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden eerst in Syrië was en direct daarna afreisde naar de Filipijnen na de verwoesting door de tyfoon Haiyan. Voor beide rampen openden we een gironummer. Het was fijn om te zien hoe massaal de Nederlanders in actie kwamen voor de ramp daar, maar het maakte me ook triest om te zien dat de slachtoffers in Syrië grotendeels aan hun lot werden overgelaten.’’

De Syrische terugkeerders zijn vooral mensen die naar andere Syrische steden waren gevlucht. Vluchtelingen die in Libanon of elders over de grens zitten, keren nog nauwelijks terug. Ze weten vaak niet hoe de situatie in hun stad is: op diverse plekken in Syrië wordt nog altijd hevig gevochten. Ook zijn er aanwijzingen dat de Syrische overheid het vluchtelingen in Libanon moeilijk maakt om terug te keren. Het Rode Kruis roept de vluchtelingen alleen op om dat te doen als het veilig is voor hen. Stoffels: ,,Dat is helaas nog niet overal in Syrië het geval. In die gebieden en in de buurlanden blijft het Rode Kruis noodhulp verlenen.’’