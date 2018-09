Action-medewerkster Adriane redt leven van 2-jarige Chamel

Het leven van het 2-jarige meisje Chamel Bol hing afgelopen dinsdag aan een zijden draadje in een Action-filiaal in Aalten. Door kordaat optreden van bedrijfsleidster Adriane Miedema (36) uit Bredevoort zit het meisje er nu weer vrolijk bij.

,,Zonder haar waren we onze dochter kwijt. Ze heeft haar leven gered'', zegt Melvin Bol, de vader van Chamel. Melvin en zijn vrouw Chantal wisten niet wat hen overkwam. Met hun dochtertje liepen ze door de Action-winkel aan de Lage Blik. Chamel rende er achter een bal aan en viel plots op haar gezicht. Ze raakte buiten bewustzijn, ademde niet meer en haar hartslag was weg. ,,We schrokken ons écht kapot. Mijn vriendin wilde haar gaan knuffelen. Maar ze keek ons met open mond, blauwe lippen en haar ogen wijd open aan. Ze ademde niet en we hoorden geen hartslag. Het was doodeng. We schreeuwden het personeel om hulp'', zegt Melvin Bol.

Emoties

Bedrijfsleidster Adriane Miedema schrok van 'al dat geroep' en sprintte op het meisje af. ,,Ik besloot meteen te handelen en haar te reanimeren. Dat had ik weleens geleerd tijdens een BHV-cursus. Een kwartier lang bleef het meisje buiten bewustzijn. Pas later kwamen bij mij alle emoties eruit. Het was nog zo'n klein meisje en had ook heel anders af kunnen lopen.’’

Terwijl Miedema bezig was met de reanimatie, belde Chamels vader 112. Met spoed werd het meisje door de ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. ,,Ik reed er achteraan met m'n auto, met wel 180 kilometer per uur. Zo hard dat de politie me staande hield en een boete wilde geven. Ik legde mijn verhaal uit, moest de auto aan de kant zetten en kon met de politiewagen meerijden. Alles wat er gebeurde voelde heel onwerkelijk. Alsof ik in een film was beland. Er schoot van alles door me heen’’, zegt Bol.

Eenmaal in het ziekenhuis zat Chamel weer gewoon bij moeder Chantal op schoot. Bol: ,,Het maakte me ongelooflijk blij. Gelukkig was alles goed. Bij een kind kan het zo zijn dat de hersenen nog niet helemaal vast zitten. Door de klap kan er daardoor in het hoofd iets gebeurd zijn.’’

Taart

Inmiddels is Chamel weer thuis. Ze heeft weer 'blosjes op de wangen', zegt Bol, en 'dus gaat het weer goed'. Het gezin is donderdag op bezoek geweest bij de Action. Met een grote taart met 'bedankt' erop, om Miedema te bedanken voor alle hulp. ,,Want zonder haar waren we onze dochter kwijt geweest’’, zegt Bol.