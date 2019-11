Activist tegen Zwarte Piet opgepakt om opruiende twitterbio

Eén van de activisten tegen Zwarte Piet die een dag voor de intocht werden aangehouden, is opgepakt vanwege de tekst in zijn twitterbiografie. Dat stelt zijn advocaat. Michael van Zeijl schrijft in zijn twitterbio dat hij ‘staatsgevaarlijk’ is en ‘graag Sinterklazen snipet’. Volgens de raadsman is de telefoon van Van Zeijl ook afgetapt.

De volledige twitterbiografie van Michael van Zeijl (38) luidt: ‘Staatsgevaarlijk want zaagt aan de poten van een koloniale samenleving. Snipet ook graag Sinterklazen’. Een tekst die volgens zijn advocaat Emil Tamas al een jaar online staat. De raadsman noemt het dan ook ‘onbegrijpelijk’ dat zijn cliënt uitgerekend donderdagnacht, een dag voor de intocht van Sinterklaas, is opgepakt. Van Zeijl is aangesloten bij de actiegroep De Grauwe Eeuw. ,,Zijn aanhouding slaat nergens op. Is er een concrete bedreiging? Nee. Heeft hij een wapen? Nee. Hij is alleen scherp in zijn bewoordingen en heeft een ludiek twitterprofiel.”

Met de opmerking ‘snipet graag Sinterklazen’ zou zijn cliënt niet letterlijk het neerschieten tijdens de Sint-optochten bedoelen. ,,Hij doelt op een fictief figuur, zoals Pichacu van Pokémon dat ook is.”

Gisteren meldde een woordvoerster van de politie dat de activisten zijn ‘aangehouden vanwege opruiing, bedreiging en het verspreiden van opruiende teksten via sociale media, die gericht waren tegen de sinterklaasintocht in Apeldoorn’. Maar in het proces-verbaal dat Tamas vanmorgen ontving wordt volgens hem niet gerept over tweets die recent verstuurd zijn. Enkel over de twitterbiografie. De politie wil daar vandaag desgevraagd geen toelichting op geven.

In het proces-verbaal staat dat de twitterbio in combinatie met ‘eerdere strafrechtelijke bedreigingen’, geuit in 2017 en 2018, justitie aanleiding gaf om een nieuw onderzoek in te stellen. Zo werd het twitteraccount van de activist in de gaten gehouden en zou vanaf woensdag zijn telefoon zijn afgetapt. Tamas: ,,Zo is de politie erachter gekomen waar mijn cliënt woonde. Dat wist verder niemand.”

Van Zeijl woont op een vakantiepark in het Gelderse Nunspeet, waar hij vanwege bedreigingen was ondergedoken. Op het moment van zijn aanhouding was ook anti-piet activist Rogier Meijerink (41) in de woning aanwezig. Die werd een dag later opgepakt, evenals een 35-jarige activist uit Leiden in diens woonplaats. Meijerink zou opgepakt zijn voor een retweet van een opruiend twitterbericht van een mede-activist. Die luidt: ‘Tijd om de intocht te bestormen en het minstrel feest voor altijd te verwijderen uit deze racistische cultuur. Dood aan het sinterklaas feest.’ Tamas noemt het ‘verbazingwekkend’ dat alleen Meijerink is aangehouden. De bewuste tweet is ook anderen geliked en geretweet, waaronder Michael van Zeijl. Tamas: ,,Het lijkt erop dat mijn cliënten preventief worden vastgehouden tot de sint-intocht voorbij is.”

Tamas heeft Van Zeijl gisterochtend op het bureau gesproken en Meijerink gisteravond telefonisch. Hij zegt niet te weten waar zijn cliënten van verdacht worden. ,,Ze zijn aangeslagen. Ik ben stomverbaasd. Het is al de derde keer dat Van Zeijl vlak voor de intocht preventief wordt aangehouden. Er zit een patroon in.’’

Volledig scherm Michael van Zeijl. © privé

De politie zei gisteren geen aanwijzingen te hebben dat de drie aangehouden mannen actie zouden voeren in Apeldoorn. Advocaat Tamas zegt dat zaterdagochtend een afspraak met Van Zeijl gepland stond op zijn kantoor in Den Haag. ,,Ik weet zeker dat hij geen plannen had om daar naar de intocht te gaan. Hier is sprake van willekeur. Dat hoort niet bij een rechtsstaat.’’

Van Zeijl werd bijna twee maanden geleden veroordeeld tot een week voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 500 euro voor het bedreigen van Stefan de Walle, de acteur die Sinterklaas speelt bij de landelijke intocht. De activist plaatste in de aanloop naar de intocht twee afbeeldingen op Facebook met dreigende teksten richting Sinterklaas. ,,Die heeft hij gekopieerd van een andere site. Het waren niet zijn eigen verzinsels,” wil advocaat Tamas nog maar eens benadrukken. In augustus 2018 kreeg Van Zeijl een boete van 300 euro omdat hij het jaar daarvoor ook via Facebook opriep Sinterklaas te vermoorden tijdens de landelijke intocht in Dokkum.

Grauwe Eeuw

De actiegroep De Grauwe Eeuw strijdt al enkele jaren tegen racisme en kolonialisme in de Nederlandse samenleving. De leden bekladden beelden en verzetten zich tegen het verheerlijken van ‘massamoordenaar’ Jan Pieterszoon Coen. Eerder deed de actiegroep aangifte vanwege een kinderfeest met een cowboythema.