Activiste bij de rechter om ‘martelpraktijken’ zwanen: Dit moet stoppen

Lang blijft de rechter in Den Haag geduldig. Maar als dierenarts en ‘zwanenredder’ Saskia van Rooy uit het Zuid-Hollandse Stolwijk (bij Gouda) ergens halverwege de zitting van het kort geding donderdagochtend blijft doorpraten over zwanenleed en de in haar ogen ‘barbaarse jacht’ kapt hij de activiste resoluut af: ,,Nee, ík ben aan het woord.’’

Van Rooy bindt in. Zichtbaar met moeite. Want het zit haar hoog: al lang strijdt ze tegen dierenleed en bekommert ze zich over de zwanen - ‘ik zie ze vanuit mijn tuin, ze doen niks verkeerd’. Maar met de nieuwe regels van de provincie Zuid-Holland zijn knobbelzwanen en hun kleine soortgenoten vogelvrij, vreest ze: ,,De jagers mogen met een priem van een paar euro of een honkbalknuppel de zwaan doorboren. Dat moeten we stoppen.” Dus wil Van Rooy dat de rechter het provinciebesluit terugdraait dat deze vorm van afmaken mogelijk maakt.

Volledig scherm De knobbelzwaan mag afgeschoten worden als hij overlast veroorzaakt. © ronald messemaker

Hoe zit dat? Het afschieten van zwanen mag al veel langer, maar volgens het nieuwe beheerplan van de provincie mogen ze sinds kort ook gedood worden met ‘slag- snij- of steekwapens'. Dit alleen als een genadeschot niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er mensen in de buurt zijn of de ondergrond te hard is, stellen de provincie en de Faunabeheereenheid in hun verweer.

,,Dat gebeurde altijd al als het met een geweerschot niet lukte”, legt Mariette Huber van de Faunabeheereenheid uit buiten de rechtszaal. Maar na invoer van de nieuwe natuurwet moesten de instrumenten beter beschreven worden in de regeling, dus het gaat om een praktische reparatie van de richtlijnen, zogezegd: ,,En dat gebeurt alleen om het dier uit het lijden te verlossen.’’

Knobbelzwanen komen vooral voor in Zuid-Holland en bezorgen boeren kopzorgen omdat ze gras van het land eten. De ‘vraatschade’ werd in deze provincie vorig jaar geschat op ruim 20.000 euro. De zwanen mogen in de winter weggejaagd worden. Als dat niet lukt, kunnen ze worden afgeschoten. Jaarlijks worden enkele duizenden zwanen gedood op een populatie van ruim dertienduizend.

Van Rooy is des duivels over het doden van de zwanen, ze claimt dat de vogels eenvoudig te verjagen zijn. Zelf doet ze dat met luid gekrijs en door te zwaaien met theedoeken. Bovendien: als de knobbelzwaan afgemaakt mag worden, wordt de bijna niet van zijn soortgenoot te onderscheiden kleine zwaan daarvan de dupe: ,,Ziet u het verschil?” werpt ze de rechter voor bij het tonen van foto's. ,,Nee toch?! Zelfs dierenartsen zien het niet, laat staan jagers.” Instemmend geknik en gemompel vanaf de tribune in de rechtszaal, waar zich zo'n twintig dierenactivisten verzameld hebben.

De rechter probeert ondertussen de gemoederen te bedaren en zijn schema te bewaken. Na een uur uitloop zijn donderdagmiddag alle argumenten gehoord.

Buiten de rechtszaal wordt daarna gefluisterd dat Van Rooy niet kansloos is: als de rechtbank de schade voor de boeren als weinig beschouwt, of als zij gevoelig is voor het populatierisico van de kleine zwaan, kunnen de provincie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid weleens de deksel op de neus krijgen, zegt ook Van Rooys advocaat: ,,Twee weken geleden nog besloot de rechter dat smienten niet mogen worden afgeschoten, ook omdat de populatie te klein dreigt te worden.”