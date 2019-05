Activisten Boxtel doen aangifte van vernieling auto's, ‘Zeker zestig demonstranten in de cel’

Zeker zestig actievoerders hebben de nacht doorgebracht in een cel. Dat zegt Jonathan Loogman, woordvoerder van de 200 dierenactivisten die maandag in Boxtel een stal bezetten. Volgens hem berustte de aanhouding van de meesten van hen op een misverstand.

De politiewoordvoerder kan dinsdagochtend nog niets zeggen over het precieze aantal aanhoudingen en de officiële reden. Maar de actievoerders hebben wel antwoorden gehad met de politie. Ze zijn volgens Loogman vastgezet voor huisvredebreuk. ,,Het was best chaotisch. Ze zaten een hele tijd in een bus. Het duurde tot 01.00 uur vannacht voor ze wisten dat ze überhaupt aangehouden waren.‘’

Misverstand

Volgens de actievoerder berust de aanhouding van de meeste demonstranten op een misverstand. ,,Een deel van de agenten was met ons nog in onderhandeling over het bevrijden van twee verzwakte biggetjes. Maar een ander gaf bevel om te ontruimen.‘’ Loogman stelt dat slechts vijf actievoerders zijn opgepakt omdat ze anoniem wilden blijven, drie hadden volgens hem geen ID bij zich.

Een politiewoordvoerder kan ook dit dinsdagochtend nog niet bevestigen en wijst erop dat hij pas in de loop van de middag met meer informatie komt.

Ammoniaklucht

Als het aan de actievoerders lag, zaten ze nu nog in de stal. Maar de sterke ammoniaklucht dwong ze tot nadenken over een eerder vertrek. ,,Als de politie niet was binnengevallen, waren we iets later zelf gegaan‘’, bekent Loogman. Eerder op de dag viel één activiste binnen flauw. Op dat moment hebben de actievoerders overlegd om allemaal naar buiten te gaan. Maar de flauwgevallen activiste overtuigde haar ‘collega's’ ervan door te zetten.

Volledig scherm Activist onwel in bezette stal in Boxtel. © Meesters Multi Media/Bart Meesters

Ze hintten erop om zo lang mogelijk binnen te blijven, ook al waren ze daar niet op voorbereid. De politie verhinderde dat ze buiten eten mochten halen. ,,Het had een koude en lange nacht geworden.‘’

Terug naar huis

Zover kwam het niet, omdat de politie rond 22.00 uur ingreep. De meeste activisten mochten naar huis zodra ze hun gegevens hadden achtergelaten. Het zestigtal dat is gearresteerd, wordt voor 15.00 uur dinsdagmiddag weer vrijgelaten, is Loogman beloofd. Veel van hen komen uit het buitenland. Hoewel de activisten nieuwe acties in Nederland hebben gepland - ,,Die worden nog groter dan deze‘’ - gaan de meesten vanmiddag terug naar huis.

Beschadigde auto's

Sommigen van hen zullen dat met ander vervoer moeten doen als waarmee ze gekomen zijn. Tegendemonstranten hebben zeker zes auto's van activisten omgerold. Ook zijn banden lekgeprikt. Loogman: ,,En er is een stuk vlees op een ruit gelegd. Dat dit reacties zou oproepen wisten we. Maar dat er zó veel frustratie zou zijn, hadden we niet gedacht.‘’

De activist belooft aangifte te doen tegen de mensen die de auto's hebben beschadigd. ,,Ze zijn duidelijk herkenbaar op video's die zijn gemaakt.’’