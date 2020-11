Actrice Cendy doet veel online: ‘Met collega's bingo spelen of een bitchfight-clip opnemen’

'Ik ben actrice. Mijn hart ligt bij dit vak. Ik ben ook regie-assistent bij de film Sam. Het is een lowbudgetfilm over een meisje van 18 jaar dat te maken heeft met keuzestress. Tijdens de eerste coronagolf waren we al bezig met de productie. We zouden in april en mei gaan draaien. Dat werd uitgesteld. We konden niet veel, dat was balen.