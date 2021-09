Ad lag met Cora op een strandbed op Kreta, toen er een aardbeving kwam: ‘Alsof een bom ontplofte!’

Burgemees­ter na derde dodelijke incident: ‘Almelo is géén onveilige stad’

6:49 Het derde dodelijke geweldsincident in Almelo in tien dagen is niet alleen in Almelo, maar ook ver daarbuiten ‘talk of the town’. „Zo veel geweld in zo’n korte tijd maakt diepe indruk”, reageerde burgemeester Arjen Gerritsen.