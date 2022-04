Adopties uit het buitenland binnenkort weer opgestart

Wel komen er striktere voorwaarden en komt de bemiddeling in handen van één overheidsorganisatie, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Uitgangspunt is dat adoptie in de toekomst alleen mogelijk zal zijn bij kinderen voor wie ‘geen passende opvang voorhanden is in landen van herkomst’.