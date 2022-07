Adri (60) overleden: man van wereldberoemde foto en noodlottige schietpartij

Adri de Visser werd wereldberoemd met zijn foto van een leeuwin die net de moeder van een antilopekalf had verslonden. Het diertje zag het roofdier vervolgens aan voor zijn moeder. ,,Die foto is de hele wereld rondgegaan, natuurlijk was ik trots’’, zei De Visser in 2014 tegen de Stentor. ,,En dat terwijl ik eigenlijk nooit de intentie had om foto’s te maken voor publicatie. Ik fotografeerde omdat ik dat leuk vond. Het was een hobby.”