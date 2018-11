Advies aan kabinet om miljarden te besteden aan elektrische auto’s

Het kabinet heeft verschillende partijen gevraagd met concrete voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. De onderhandelende partijen van de zogeheten ‘Mobiliteitstafel’ willen dat de overheid de portemonnee trekt om burgers te laten overstappen van benzine- naar elektrische auto’s.

Of het kabinet dat advies overneemt, moet later blijken. Eerdere plannen van de ‘Klimaattafels’ werden door het kabinet terzijde geschoven. Zo willen onder andere regeringspartijen VVD en CDA dat de burger niet te duur uit is straks door alle milieumaatregelen.

Massaal

Het kabinet wil dat Nederland massaal overstapt op elektrisch rijden. In 2030 moeten er bijna 3 miljoen elektrische wagens in Nederland rondrijden. Nu zijn dat er slechts enkele tienduizenden. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er 1,8 miljoen publieke laadpalen voor auto’s komen. In 2017 waren dat er nog maar 33 duizend. Ook moeten er een miljoen private laadpunten bijkomen.

In het advies dat nu wordt gegeven, worden burgers verleid met subsidies. In de eerste jaren 6000 euro, en dat bedrag daalt naar 2200 euro in 2030. Tegen die tijd hoopt de Mobiliteitstafel dat subsidie niet meer nodig is. Ook moeten emissieloze auto’s goedkoper worden door de aanschaf- en motorrijtuigenbelasting de eerste jaren op nul te houden en daarna laag te houden op 25 tot 45 procent van wat gewone auto’s nu betalen.