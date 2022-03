Advies Gezondheidsraad: tweede booster voor zestigplussers

Mensen van 60 jaar en ouder moeten binnenkort de mogelijkheid krijgen om een tweede boosterprik tegen het coronavirus te halen. De Gezondheidsraad, die het kabinet adviseert over welke doelgroepen voor welke vaccins in aanmerking komen, komt vandaag met dat advies. Over het algemeen volgt het kabinet, dat het laatste woord heeft, de adviezen van de onafhankelijke deskundigen.

Alle Nederlanders van 12 jaar en ouder die de basisvaccinatie hebben gehaald, mogen als ze dat willen een boosterprik halen. Dat kan vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie óf na een coronabesmetting. Een tweede oppepprik wordt momenteel alleen aangeboden aan specifieke kwetsbare groepen: mensen van 70 jaar en ouder, bewoners verpleeghuizen, volwassenen met een immuunstoornis en mensen met het syndroom van Down.

Risico op ziekte

Volgens de Gezondheidsraad lopen nu ook zestigplussers een hoger risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19, omdat de bescherming die vaccins bieden na verloop van tijd afneemt. ‘Bij hen zal de bescherming door de booster zijn afgenomen op het moment dat het aantal besmettingen waarschijnlijk nog hoog is’, schrijft de Gezondheidsraad in het advies. Dat kan in deze groep leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames.

Er is op dit moment volgens de Gezondheidsraad geen aanleiding om Nederlanders onder de zestig jaar te revaccineren. Ook is het volgens de raad niet noodzakelijk om de komende tijd de immuniteit van de gehele bevolking continu op peil te houden door middel van periodieke revaccinaties. In plaats daarvan adviseert de raad een werkwijze waarbij specifieke doelgroepen snel gerevaccineerd kunnen worden als de epidemiologische situatie daar aanleiding toe geeft, bijvoorbeeld bij een forse toename van het aantal besmettingen of bij de opkomst van een virusvariant die ziekmakender is dat de huidige omikronvariant.

In de afgelopen week hebben iets meer dan 250.000 mensen een tweede boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Het totale aantal herhaalboosters steeg van ruim 178.000 naar bijna 430.000. Ruim twee weken geleden werden de eerste herhaalboosters gegeven. Ongeveer 2,1 miljoen mensen van 70 jaar en ouder, ongeveer 133.000 mensen met een ernstige immuunstoornis, 15.000 volwassenen met het syndroom van Down en een onbekend aantal bewoners van verpleeghuizen komen ervoor in aanmerking.

Coronagolf in Europa

Nu zo goed als alle coronamaatregelen van tafel zijn, grijpt het coronavirus in Europa weer om zich heen. Duitsland registreerde gisteren meer dan 300.000 nieuwe coronavirusinfecties, een dagrecord. Ook in Denemarken en Israël is er recent een piek geweest in het aantal ziekenhuisopnames. In het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk loopt het aantal ziekenhuisopnames nog steeds op en is de piek nog niet bereikt.

De huidige coronagolf houdt volgens de Gezondheidsraad langer aan dan aanvankelijk werd gedacht. In Nederland is de grootste toename van het aantal ziekenhuisopnames in de groepen met hogere leeftijd, de piek daarvan is mogelijk nog niet bereikt. Er is volgens de raad ‘een hoge mate van onzekerheid’ over het beloop van het aantal infecties voor de komende weken.

Oproep Duitse minister

De Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach roept op tot solidariteit tegen ‘deze zware golf van de pandemie’ en noemde de huidige infectie- en sterftecijfers ‘onaanvaardbaar’. In ons land leidt het hoge aantal besmettingen nog niet tot een enorme stijging in het aantal ziekenhuisopnames, maar wel tot een hoog ziekteverzuim. ,,We ontvangen signalen dat het ziekteverzuim bij sommige zorgorganisaties zelfs oploopt tot 20 procent”, aldus brancheorganisatie ActiZ. Dat maakt het nog steeds ‘lastig om de roosters rond te krijgen’.

