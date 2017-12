Advies: Kinderen pas strafbaar als ze veertien jaar oud zijn

Kinderen tot veertien jaar moeten niet meer naar de strafrechter als ze iets verkeerd hebben gedaan. Jeugdhulp is een veel beter middel om ze op het rechte pad te krijgen, zeker omdat de jeugdcriminaliteit daalt. Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Op dit moment zijn kinderen vanaf twaalf jaar strafbaar.

De RSJ komt met het advies op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de RSJ is een verlaging 'rechtvaardig en effectief' omdat uit onderzoek en interviews blijkt dat vrijwillige of gedwongen jeugdhulp voor kinderen in deze leeftijdscategorie 'de voorkeur geniet boven het strafrecht'.

Wat de raad betreft 'moet een leeftijd worden gehanteerd waarop een jeugdige snapt wat er in het strafrechtelijk proces gebeurt'. Het is volgens de RSJ onrechtvaardig om iemand een proces te laten ondergaan als die persoon niet begrijpt wat er aan de hand is. Volgens de raad snappen de meeste jongeren pas vanaf hun veertiende wat er gebeurt tijdens een strafrechtelijke vervolging.

Daling

De RSJ stelt verder dat de jeugdcriminaliteit in Nederland daalt. Het aantal aangehouden verdachten onder twaalf- tot achttienjarigen nam tussen 2010 en 2015 met 64 procent af. Het aantal door de politie geregistreerde verdachten van twaalf en dertien jaar is relatief gering. Volgens de RSJ is er echter wel een flinke toename van criminaliteit zichtbaar vanaf vijftien jaar. De raad verwijst ook naar het VN-kinderrechtencomité, dat de leeftijdsgrens voor strafrechtelijke vervolging op minstens veertien jaar stelt.

De raad heeft ook nagedacht over de belangen van slachtoffers in een strafzaak met een minderjarige verdachte. Die belangen kunnen volgens de raad ook buiten het strafrecht behartigd worden. Daarnaast zijn ouders volgens de RSJ ook in het civielrecht aansprakelijk voor schade door kinderen tot veertien jaar.

Met alleen het verlagen van de minimumleeftijd zijn we er volgens de RSJ nog niet. Tegelijk moet er ingezet worden op voorkoming van crimineel gedrag en op betere jeugdhulp als een jongere wel de fout in is gegaan.

Minister Sander Dekker heeft zijn twijfels over de aanbevelingen van de RSJ. Hij vraagt zich af 'of het jeugdstrafrecht gemist kan worden'. Dekker wijst erop dat het strafrecht zorgt voor genoegdoening aan slachtoffers en samenleving. Ook kan het gebruikt worden om af te dwingen dat een dader zich laat helpen.