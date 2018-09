Adviesraad: Amsterdamse hoogleraar misbruikte DNA voor commercie

video Omgebrach­te moeder (25) wilde geen hulp, agenten bezochten adres vaker

20:00 De 25-jarige vrouw die vrijdagnacht om het leven is gebracht in haar woning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, ontkende tegenover de politie dat er sprake zou zijn van explosieve situaties tussen haar en haar vriend, die nu is opgepakt voor betrokkenheid bij haar dood. De politie trof haar 4-jarige zoontje huilend aan.