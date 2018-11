Advocaat bedreigde Asia Bibi naar Nederland gevlucht

Kinder­feest voor zeven vriendjes? Nee joh, voor de hele klas!

11:11 Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Vandaag verschijnt een handboek met tips om het over een andere boeg te gooien. Als in elke klas één keer per jaar een leerling de verjaardag viert met de hele klas, krijgen alle kinderen in ieder geval elk schooljaar een uitnodiging.