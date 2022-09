Advocaat beschuldigt Inez Weski van smokkelen informatie uit EBI, Youssef Taghi blijft in de cel

UpdateDe nieuwe advocaat van Youssef Taghi, neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, zegt dat diens advocaat Inez Weski berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt Ridouan. ,,Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is tegen de enorme druk die uitgaat van deze man." Weski noemt de beschuldiging ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’.

,,Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg,” aldus advocaat André Seebregts van Youssef Taghi vanochtend tijdens een nieuwe inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam. ,,Weski is een heel kundige advocaat. Ze is integer. We zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet."

Het is niet voor het eerst dat deze beschuldiging wordt gedaan. In juli werd al bekend dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of Weski informatie heeft gelekt in de strafzaak. Zo zou er een USB-stick de EBI binnen zijn gesmokkeld. Dat zou blijken uit ontsleutelde gesprekken tussen twee familieleden van Ridouan Taghi.

Weski reageert emotioneel

Weski ontkende toen stellig: ,,Het overhandigen van een USB-stick aan iemand in de EBI is onmogelijk. Vanwege de afscheiding, de poortjes en fouilleringen. Dus dit is logistiek onmogelijk en is ook nooit gebeurd!” Ook nu ontkent ze. ,,Er wordt over mijn rug verdediging gevoerd”, aldus een emotionele Weski vandaag, die het ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar’ noemt. ,,Er wordt informatie gebruikt waarvan al vast is komen te staan dat deze niet klopt.” Ze vindt dat ze zich tegenover een advocaat niet zou hoeven verdedigen.

De 39-jarige Youssef Taghi wordt er onder meer van verdacht dat hij zijn neef zou hebben geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de EBI en dat hij de schakel is geweest tussen zijn gedetineerde neef en de buitenwereld. Hij werd op 8 oktober vorig jaar aangehouden toen hij Taghi in de EBI bezocht.

Geen vertrouwen in rechercheteam

Youssef Taghi gaf vandaag op de zitting te kennen dat hij geen vertrouwen meer heeft in het rechercheteam dat zijn zaak onderzoekt. Hij heeft vorige maand geweigerd mee te werken aan een laatste verhoor. Volgens hem zijn politie en justitie louter op hem gefocust en vraagt zich hardop af of er ‘met twee maten wordt gemeten‘, waarmee hij doelde op een gebrek aan aandacht voor de andere communicatielijn. Hij heeft zich wel bereid verklaard vragen te beantwoorden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, die staat gepland voor 14, 16 en 19 december.

Ridouan Taghi is eveneens verdachte in de zaak, maar het OM besluit pas of het hem gaat vervolgen als de zaak tegen neef Youssef is afgewikkeld.

Advocaat Seebrechts vroeg de rechtbank om Youssef Taghi voorlopig vrij te laten. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen. De rechtbank besloot vanmiddag om Youssef Taghi voorlopig vast te houden, ook al omdat er gevreesd wordt voor te veel druk vanuit de entourage van Ridouan Taghi. De rechtbank wees wel het verzoek toe om Ridouan Taghi als getuige te horen. Dat gaat de rechtbank zelf doen op een openbare zitting via een videoverbinding. De rechtbank liet verder weten dat er een inderdaad vermoeden was dat Weski benaderd werd door familie van Ridouan Taghi, maar dat het slechts bij een vermoeden is gebleven.

De volgende zitting is 14 december.

Ridouan Taghi (44) zit vast in Vught sinds zijn aanhouding in Dubai in december 2019. In juni heeft het OM in het Marengo-proces een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.



Seebregts is de nieuwe advocaat van Youssef Taghi. Vorige week stopten Yassine Bouchikhi en Haroon Raza hun werk voor Taghi, zonder dat ze uitlegden waarom.

Kijk onze video's over Ridouan Taghi en het Marengo-proces in onderstaande playlist: